Vrouw oud-premier Maleisië weer aangeklaagd

De echtgenote van de voormalige Maleisische premier Najib Razak is voor de tweede keer in korte tijd beschuldigd van corruptie. Dit keer zou ze 189 miljoen ringgit (bijna 40 miljoen euro) hebben gekregen van een bedrijf dat kandidaat was voor een grote overheidsopdracht.

Justitie in Maleisië klaagde haar vorige maand al aan voor belastingontduiking en witwassen. Mansor ontkent alle beschuldigingen.

Razak is sinds 2015 meerdere malen beschuldigd van corruptie. Hij zou honderden miljoenen euro’s op verschillende manieren naar zijn eigen bankrekening laten vloeien. Hij was van 2009 tot mei 2018 minister-president van Maleisië. In mei van dit jaar verloor hij de verkiezingen van de hoogbejaarde oud-regeringsleider Mahathir Mohamad.