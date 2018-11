Vrouw onwel tijdens toespraak Trump, publiek zingt Amazing Grace

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag tijdens een campagnebijeenkomst in Cape Girardeau (Missouri) zijn toespraak minutenlang onderbroken, nadat een vrouw in het publiek onwel was geworden.

„Is er een dokter in de zaal?”, vroeg de president. Terwijl de arts zijn werk deed: „Neem de tijd, dokter.” Na enkele minuten stilzwijgen van Trump hief het publiek Amazing Grace aan. Daarna werd de vrouw, inmiddels enigszins bijgekomen, op een brancard de zaal uit gedragen.

Amazing Grace

De vrouw maakt het goed.