Vrouw omgekomen door kermisongeval Frankrijk

Een 24-jarige vrouw is om het leven gekomen nadat ze in Frankrijk uit een kermisattractie was geslingerd. Een andere vrouw (20) raakte volgens de hulpdiensten ernstig gewond.

De slachtoffers stapten maandagavond in een attractie die bestaat uit een mast waar op grote hoogte stoeltjes omheen draaien. Die zijn vastgemaakt aan lange armen. Het duo bevond zich op zo’n 10 meter hoogte toen het misging. Hun stoeltjes zouden zijn losgeschoten. Het 24-jarige slachtoffer overleed ter plekke.

Het ongeval gebeurde in de plaats Firminy, ten zuidwesten van Lyon, waar in oktober een van de grootste kermissen van het land staat. Die bestaat uit circa 250 attracties en wordt door zo’n 100.000 mensen bezocht. De politie heeft vier mensen opgepakt. Het gaat om de eigenaren en uitbaters van twee kermisattracties, de mast waar het ongeval gebeurde en een naastgelegen toestel.