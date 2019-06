Vrouw na explosie Wenen dood gevonden

Na een explosie woensdag in een pand in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is een vrouw dood uit het puin gehaald. Volgens een woordvoerder van de brandweer werd ze in de loop van de nacht in het gebouw gevonden.

Bovendien is mogelijk een tweede persoon gelokaliseerd. De brandweer probeert dit slachtoffer momenteel te bereiken.

Bij de explosie in het centrum van Wenen waren twee gezinswoningen op verschillende verdiepingen gedeeltelijk ingestort. 22 woningen liepen schade op. Zeker veertien mensen raakten gewond. Vier mensen liepen zware verwondingen op. De politie denkt dat de explosie is veroorzaakt door een gaslek.

Reddingswerkers gaan ervan uit dat er nog een of twee personen onder het puin liggen.