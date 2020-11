Een vrouw met een mes heeft in een warenhuis in de Zuid-Zwitserse stad Lugano twee andere vrouwen verwond. Het motief van de vrouw is nog onduidelijk. De politie sluit een terreurdaad niet uit en heeft een onderzoek ingesteld.

De 28-jarige Zwitserse die in de buurt woont, stak een vrouw neer en probeerde een andere vrouw te wurgen. Het ene slachtoffer raakte zwaargewond, maar is niet in levensgevaar. De andere vrouw liep lichte verwondingen op.