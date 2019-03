Vrouw met hiv staat bij leven nier af

Amerikaanse artsen hebben voor het eerst een donornier van een levende vrouw met hiv getransplanteerd naar het lichaam van een ontvanger die eveneens besmet is met het virus dat aids kan veroorzaken. Dat is een wereldprimeur. Volgens een woordvoerder van de Johns Hopkins universiteitskliniek, waar de ingreep plaatshad, maken beide patiënten het goed.

„Het is überhaupt de eerste keer dat iemand met hiv bij leven een nier mag afstaan. En dat is geweldig”, zegt hoogleraar chirurgie Dorry Segev in The Washington Post. Tot dusver werd het risico te groot geacht om organen van hiv-patiënten te gebruiken voor transplantatie. Daarover wordt nu anders gedacht. Een ziekte die in de jaren tachtig een doodsvonnis was, is nu zo goed onder controle dat personen met hiv met hun nier het leven van een ander kunnen redden. Ongelooflijk.’’

De 35-jarige activiste Nina Martinez, die als kind besmet raakte door een bloedtransfusie, trad op als donor, onder meer in de strijd tegen het stigma dat hiv-besmetting nog altijd veroorzaakt. „Ik wil geen held zijn, maar een voorbeeld en een reden geven om orgaandonatie te overwegen.” Sinds 2016 zijn in de VS al wel meer dan honderd organen van overleden hiv-patiënten getransplanteerd.