Vrouw merkt weinig van tumor van 5 kilo

Een Duitse vrouw is in het ziekenhuis verlost van een tumor in haar buik die vijf kilo woog. De vrouw, uit Ravensburg, had er eigenlijk niets van gemerkt. Wel kreeg ze haar broek niet meer goed dicht en dat weet ze volgens de artsen aan winderigheid.

Omdat haar navel op een gegeven moment ook verdween, ging ze toch maar naar de dokter. Een snelle operatie later bleek de boosaardige tumor 4840 gram te wegen. Het gezwel was 35 bij 32 bij 17 centimeter groot. De vrouw had geluk: er waren geen uitzaaiingen. Haar artsen waarschuwen iedereen om bij soortgelijke verschijnselen snel naar de huisarts te gaan.

Eind 2016 haalden artsen in de Amerikaanse staat Pennsylvania bij een 71-jarige een tumor van 64 kilo uit het lichaam. De vrouw, die 166 kilo woog, was uiteindelijk naar de dokter gegaan omdat ze ondanks een dieet niets afviel.