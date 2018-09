Vrouw maakt slachtoffers met slagersmes

Een Poolse vrouw heeft in het Noord-Italiaanse Canneto sull’Oglio een 54-jarige vrouw doodgestoken en drie anderen verwond met slagersmes. De 58-jarige vrouw werkte in Italië in de zorg en zou psychische problemen hebben en bovendien dronken zijn geweest. Ze stapte zaterdag een lokaal museum binnen en stak meteen een medewerkster van het museum dood.

Vervolgens ging ze naar het marktplein en stak op iedereen in die in de buurt kwam. Omstanders hebben de verwarde vrouw overmeesterd en aan de politie overgedragen, meldden plaatselijke media.