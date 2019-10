Vrouw krijgt schadevergoeding wegens geboorte Downkindje

De Britse gezondheidsdienst NHS is door de hoogste rechter veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een vrouw die zegt niet te hebben geweten dat haar kind leed aan het Syndroom van Down.

De vrouw, Edyta Mordel, spande een rechtszaak aan tegen de zorgverlener omdat die bij een medische controle tijdens de zwangerschap niet zou hebben gezien dat haar kind gehandicapt was.

De vrouw bracht haar zoontje Aleksander begin 2015 ter wereld, maar ze zou het kind hebben laten weghalen als ze had geweten dat het ventje leed aan het Downsyndroom. „Ik ken iemand op mijn werk die ook het Syndroom van Down heeft, en zag hoe moeilijk zijn leven is; dat wilde ik mijn kind niet aandoen.”

Mordel zegt dat ze de dienstdoende vroedvrouw tevergeefs had gevraagd om een speciale test; de zorgverlener houdt vol dat ze die test wel was aangeboden, maar dat ze die had geweigerd. De rechter kwam tot de slotsom dat de vrouw niet nadrukkelijk was gevraagd om een speciale screening te ondergaan omdat de arts ervan uitging dat die al was gebeurd.