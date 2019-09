Vrouw komt om in Duitsland tijdens geocaching

Een 40-jarige vrouw is omgekomen nadat ze maandagavond tijdens geocaching vanaf een rots meters naar beneden viel. Dat gebeurde bij de Duitse plaats Grabenstetten, laat de lokale politie dinsdag weten.

Geocaching is een spel waarbij iemand een bepaalde plek met coördinaten probeert te vinden via een gps-ontvanger. De vrouw was samen met haar man op pad, toen ze de grip verloor en naar beneden stortte.

Ze werd nog door een reddingshelikopter zwaargewond uit het ravijn gehaald, maar overleed een paar uur later alsnog in het ziekenhuis.