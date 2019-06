Vrouw in VS veroordeeld voor werven jihadisten

Een 24-jarige moslimextremist die de Amerikaanse autoriteiten zou hebben misleid, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Aanklagers eisten een celstraf van dertig tot vijftig jaar voor jihadistenwerver Umm Nutella, maar daar ging de rechter niet in mee.

De autoriteiten arresteerden Umm Nutella, wier echte naam Sinmyah Amera Ceasar luidt, in 2016 op Kennedy International Airport. Ze wilde toen de VS verlaten. De vrouw bekende dat ze Facebook en andere platformen gebruikte om mensen in contact te brengen met leden van Islamitische Staat. Die hielpen sympathisanten die naar IS-gebieden wilden afreizen.

Aanklagers beschuldigden de vrouw ervan afspraken te hebben geschonden. Ze beloofde na haar arrestatie medewerking en kwam ook voorwaardelijk vrij, maar zou toen toch weer contact hebben opgenomen met extremisten.