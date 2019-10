Een 30-jarige Française is geëlektrocuteerd toen de mobiele telefoon die ze op de rand van het bad aan de lader had liggen, in het water viel. De moeder van vier kinderen werd in Aubrives (Ardennen) in haar bad gevonden met de telefoon op de bodem. Ze overleed enkele dagen later aan haar verwondingen, meldden Franse media.

Het gebruik van elektrische apparaten onder de douche of in bad vormt een groot risico, omdat water de elektriciteit geleidt.