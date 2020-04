Vrouw gearresteerd na likken aan boodschappen

Een vrouw (53) in Californië is gearresteerd nadat ze in een supermarkt aan boodschappen en sieraden ter waarde van ongeveer 1800 dollar had staan likken. Dat heeft de politie van South Lake Tahoe in het noorden van de Amerikaanse staat medegedeeld. De spullen zijn uit angst voor coronabesmetting vernietigd.

De politie werd gealarmeerd door een medewerker van de supermarkt. Die vertelde agenten dat de vrouw aan verschillende sieraden had staan likken en die in haar winkelwagen gooide. Ze deed hetzelfde met andere boodschappen zoals vlees en sterke drank en laadde haar kar vol met spullen ter waarde van ongeveer 1800 dollar. De vrouw bezat niet het geld om de goederen te betalen. Ze werd aangehouden vanwege vandalisme.