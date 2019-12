Vrouw en kinderen sterven door lawine Italiaanse Alpen

Door een lawine zijn in de Italiaanse Alpen zaterdag een vrouw en twee kinderen om het leven gekomen. Volgens Italiaanse reddingswerkers gaat het om Duitse toeristen.

De lawine raasde over een piste op de helling Teufelsegg in het skigebied Schnalstal (Val Selanes) bij de grens met Oostenrijk. De vrouw en een 7-jarig meisje kwamen vrijwel meteen om. Drie andere Duitse skiërs raakten gewond onder wie een jongen die gereanimeerd werd en in een traumaheli naar een ziekenhuis werd gebracht. Hij stierf daar later.

Volgens lokale media ging het om een bijzonder grote lawine.