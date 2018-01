In de Belgische plaats Dworp zijn maandag een vrouw en haar drie kinderen dood aangetroffen in hun woning. De vader, de 39-jarige ex-partner van de vrouw, werd in de ochtend dood aangetroffen in de Brusselse gemeente Molenbeek.

Dat wijst er volgens het Openbaar Ministerie in Brussel op dat de man zichzelf na de viervoudige moord van het leven heeft beroofd. Dworp ligt in de Vlaams-Brabant, ten zuiden van Brussel.