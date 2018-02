Vrouw doodgereden door eigen auto

Een 67-jarige vrouw is in het Duitse Augsburg omgekomen toen ze door haar eigen auto werd aangereden. Dat gebeurde op de inrit van een ondergrondse garage bij haar huis.

De vrouw was kennelijk uitgestapt terwijl het voertuig bovenaan de inrit stond. Door onbekende oorzaak kwam de auto in beweging en rolde of gleed naar beneden terwijl de vrouw er voor liep. Ze raakte bekneld tussen het voertuig en de betonnen muur.

De gealarmeerde brandweer bevrijdde de vrouw maar ze overleed ter plekke. Mogelijk dat de gladheid van de oprit een rol heeft gespeeld, aldus de politie.