Vrouw dood in huis sheriff met 140 slangen

In de Verenigde Staten is een 36-jarige vrouw dood gevonden met een python om haar nek, meldden verschillende Amerikaanse media donderdag. In het huis in Oxford (Indiana) waar zij werd gevonden, waren in totaal zo’n 140 slangen aanwezig. Vermoedelijk is het slachtoffer door het reptiel gewurgd.

De lokale sheriff, die eigenaar van het huis is en dit speciaal had ingericht voor zijn slangencollectie, trof het lichaam woensdagavond aan. Hij kon het dier van de nek losmaken, maar toen was het slachtoffer al overleden. „Het ziet ernaar uit dat de vrouw is gewurgd door de slang, maar dat moet definitief blijken uit de autopsie”, zei een politiewoordvoerder.