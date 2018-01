(ANP/BELGA) - In België is een vrouw overleden nadat een boom op haar auto was gevallen. Dat gebeurde in het plaatsje Grez-Doiceau in de provincie Waals-Brabant, ten zuidoosten van Brussel.

De vrouw reed door een bos toen de boom op haar wagen viel als gevolg van de storm. Hulp van de brandweer kwam te laat. Het slachtoffer zat alleen in de auto.