Vrouw de cel in om steun geradicaliseerd kind

Een Franse rechtbank heeft een vrouw (42) veroordeeld tot twee jaar cel omdat ze geld stuurde naar haar geradicaliseerde zoon. De rechter verweet haar een terreurorganisatie te hebben gefinancierd. Zij claimde dat het geld was bedoeld voor medische behandelingen.

De zoon van de vrouw radicaliseerde naar verluidt in de gevangenis. Hij zat onder meer vast vanwege drugsdelicten. De man bracht na zijn vrijlating tijd door in Algerije en Maleisië, waar zijn moeder hem enkele duizenden euro’s stuurde. Hij belandde uiteindelijk in Syrië, waar hij op 21-jarige leeftijd zou zijn omgekomen.

De vrouw betoogde voor de rechter dat ze niet wist dat haar zoon het geld zou gebruiken om zich aan te sluiten bij moslimextremisten. De rechter veegde dat argument echter van tafel: „Zonder uw aanzienlijke hulp had hij niet zo makkelijk naar Syrië kunnen afreizen om voor Islamitische Staat te vechten.”

Het Openbaar Ministerie had achttien maanden cel geëist. De vrouw gaat in hoger beroep.