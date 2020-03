Vrouw Canadese premier heeft coronavirus

De vrouw van premier Justin Trudeau van Canada is besmet met het nieuwe coronavirus. Dat heeft de Canadese regering naar buiten gebracht. De minister-president zelf vertoont geen ziekteverschijnselen en blijft zijn werkzaamheden uitvoeren. Wel gaat hij uit voorzorg veertien dagen in quarantaine.

De premier verkeert in goede gezondheid en zal vrijdag een toespraak geven. „Op advies van doktoren zal hij nu niet worden getest omdat hij geen symptomen heeft. Om diezelfde reden zeggen de medici dat er geen risico is voor mensen die recent met hem contact hebben gehad”, zo staat in het statement.

Volgens het persbericht vertoont Sophie Grégoire Trudeau milde symptomen en voelt ze zich goed. Voorlopig blijft ze in isolatie.