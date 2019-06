Vrouw bevalt en doet 30 minuten later examen

Een vrouw in Ethiopië heeft 30 minuten nadat ze was bevallen van een zoon haar schoolexamens afgelegd in het ziekenhuis. De 21-jarige Almaz Derese wilde niet wachten tot volgend schooljaar. De vrouw had gehoopt voor de bevalling examens te kunnen doen, maar vanwege de ramadan waren deze uitgesteld.

Kort voor de start van de eerste examens maandag, begonnen de weeën. "En omdat ik haast moest maken voor de examens, ging de bevalling probleemloos", zei ze tegen de BBC. Ze deed examen in Engels, wiskunde en een lokale taal. Andere vakken volgen de komende dagen, ‘gewoon’ op school.

Haar man vertelde dat hij al zijn overredingskracht moest gebruiken om de school te overtuigen zijn vrouw in het ziekenhuis examen te laten doen. In Ethiopië is het niet ongebruikelijk dat meisjes stoppen met school en deze later afmaken.