Vrouw benoemd tot chef generale staf Slovenië

De Sloveense regering heeft voor het eerst een vrouw aangesteld als chef van de generale staf. Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt. Alenka Ermenc volgt generaal Alan Geder op in de functie van opperbevelhebber van het leger. Ze was al zijn plaatsvervanger.

Premier Marjan Sarec beschreef volgens persbureau STA de benoeming van Ermenc als teken van rijpheid van de Sloveense samenleving.

Slovenië heeft 2 miljoen inwoners en maakt sinds 2004 deel uit van de NAVO. De nationale strijdkrachten hebben 7500 mannen en vrouwen in dienst. Ermenc (55) koos in 1991 voor een militaire carrière en maakte in de zomer van dat jaar de korte onafhankelijkheidsoorlog mee die leidde tot afsplitsing van Joegoslavië.