Vrouw aangehouden na dood journaliste

De Noord-Ierse politie heeft een 57-jarige vrouw gearresteerd in verband met de dood van de journaliste Lyra McKee. Dat heeft de politie dinsdag laten weten.

De journaliste stond naast een politieauto toen ze bij onlusten in de Noord-Ierse stad Londonderry donderdag door een kogel in haar hoofd werd geraakt. De militante republikeinse groepering New IRA heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor haar dood.

Waar de vrouw van wordt verdacht is niet bekend. Ze is gearresteerd op grond van anti-terreurwetgeving. De Noord-Ierse politie arresteerde eerder twee mannen vanwege het incident maar die zijn vrijgelaten.