Vrouw aangehouden na dood 7-jarige jongen

De Duitse politie heeft na een tip een 69-jarige vrouw aangehouden in verband met de dood van een zevenjarige jongen in Künzelsau bij Heilbronn. Ze is een bekende van de familie. Het is niet bekendgemaakt in welke relatie ze staat tot het slachtoffer en diens vader en moeder en of ze als verdachte in voorarrest zit.

De politie begon een grote zoekactie nadat de ouders hun zoon zaterdag levenloos hadden aangetroffen in het huis van de kennis, die zelf was verdwenen. De oorzaak van zijn overlijden is nog niet bekend. Zondag zal sectie worden verricht. In het onderzoek wordt rekening gehouden met alle mogelijkheden: ongeluk, natuurlijke dood, misdaad. Na de gruwelijke ontdekking was er aanvankelijk sprake van een „vermoedelijk levensdelict”.