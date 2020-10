Vroeg stemmen zeer populair bij Amerikaan

Bijna 70 miljoen Amerikanen hebben inmiddels hun stem voor de presidentsverkiezingen uitgebracht. Dat is nagenoeg de helft van het totaal aantal stemmen bij de verkiezingen van 2016.

Wie vroegtijdig zijn stem wil uitbrengen, moet er wel wat voor over hebben. In staten als Georgia en Texas moeten mensen soms twee, drie uur in de rij staan. Vooral ouderen en minder valide Amerikanen klagen dat dit teveel is. Een oorzaak van deze drukte is dat er te weinig stembureaus zijn. Mede door de coronapandemie hebben de instanties moeite voldoende mensen te vinden om de bureaus te bemannen.

De grote belangstelling voor het vroegtijdig stemmen schrijven Amerikaanse verkiezingsanalisten deels toe aan de coronapandemie. „Mensen willen voorkomen dat zij op de verkiezingsdag in de drukte bij de stemlokalen besmet raken”, zegt prof. Michael McDonald van de universiteit van Florida. Hij leidt het US Elections Project, dat dagelijks de opkomstcijfers bij de stembureaus registreert. Een tweede reden is volgens hem dat kiezers niet willen dat hun stem verloren gaat doordat zij op de dag van de verkiezingen niet tijdig hun stem kunnen uitbrengen.

Bijstellen

McDonald is wel verbaasd over de hoge opkomst van dit jaar. Hij voorspelde vorig jaar dat bij de presidentsverkiezingen van 2020 zo’n 150 miljoen mensen zouden stemmen, een opkomst van ongeveer 65 procent. Dat zou dan het hoogste sinds 1908 zijn. Maandag zei hij zijn verwachtingen naar boven bij te willen stellen. Sommige analisten in de VS zeggen inmiddels een opkomst van 80 procent niet uit te sluiten.

Volgens onderzoekers van de Tufts University in Massachussets is het opvallend dat beduidend meer jongeren dan in voorgaande jaren vroeg gaan stemmen. Vooral in cruciale swing states als Michigan, Florida en North Carolina is dat het geval.

Volgens McDonald zijn het vooral Democraten die tot nu toe naar het stembureau zijn gekomen. President Trump reageerde met de aankondiging dat op de verkiezingsdag zelf de Republikeinen met „een rode golf” de Democraten zullen wegvagen.

Vroeg stemmen kan in de VS op twee manieren: persoonlijk in een stembureau, of stemmen per post. Wie van de laatste mogelijkheid gebruik wil maken, moet in veel staten zelf tijdig een formulier aanvragen. In enkele staten worden de biljetten ongevraagd naar kiesgerechtigden gestuurd.

Fraude

President Trump heeft in de achterliggende maanden bij herhaling gewaarschuwd voor fraude met poststemmen. Afgezien van een enkel incident is daarvan nog niets gebleken. Toch leven er bij Amerikaanse kiezers zorgen. Stembiljetten worden soms vanwege kleine fouten afgekeurd, bijvoorbeeld omdat in de vereiste handtekening de witruimte tussen voorletters en de naam te groot is. Ook leeft de zorg of de posterijen de biljetten wel op tijd afleveren bij het stembureau. De directeur van de posterijen heeft echter gegarandeerd dat de bezorging correct zal verlopen.