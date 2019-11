Vroeg druk bij lokale verkiezingen Hongkong

Het is zondag al vroeg druk bij meerdere stemlokalen in Hongkong voor de districtsverkiezingen, te vergelijken met gemeenteraadsverkiezingen. In de eerste vier uur dat de stembussen geopend waren hebben meer dan een miljoen mensen hun stem uitgebracht. Stemmers zeggen bang te zijn dat het later op de dag niet meer mogelijk is om te stemmen door protesten of rellen. Andere stemmers zijn vroeg naar de stembus gegaan omdat ze verwachten dat het druk wordt.

„Sommige mensen zijn bang dat de verkiezingen worden gestopt door onvoorspelbare zaken, zoals protesten”, zei de 45-jarige Kevin Lai die al vroeg in de rij stond om te gaan stemmen.

De opkomst zondag is na vier uur al vergelijkbaar met het aantal stemmers dat vier jaar jaar geleden tot 18.30 uur had gestemd. In totaal heeft een recordaantal van 4,1 miljoen mensen zich geregistreerd om te kunnen stemmen. Honkong heeft 7,4 miljoen inwoners.

De regering van Carrie Lam heeft laten weten dat de verkiezingen kunnen worden afgeblazen als er protesten of rellen uitbreken.

Het is de eerste keer dat er in Hongkong gestemd wordt sinds de protesten tegen de regering uitbraken in maart. Er worden 452 mensen gekozen, voor die plekken zijn meer dan duizend kandidaten. Het merendeel van deze zetels wordt nu nog bezet door pro-Peking politici.

Deze verkiezingen lijken een graadmeter te worden voor de steun in de stadstaat voor de aanhoudende protesten tegen de Chinese invloed en de regering van Hongkong. Een recordaantal van 4,1 miljoen mensen heeft zich geregistreerd om te kunnen stemmen.

Een aantal kandidaten staat bekend als leden van de protestbeweging. De leider van de demonstraties in 2014, Joshua Wong, wilde ook meedoen als kandidaat, maar hij werd als enige geweigerd door de kiescommissie. Wong heeft een aantal maanden in de gevangenis gezeten vanwege zijn rol bij de anti-regeringsdemonstraties in 2014.

Kort na het openen van de stembussen is er weinig politie op de been en verloopt alles nog rustig.