Vrijwel alle IJslandse coronapatiënten hersteld

IJsland lijkt de corona-epidemie grotendeels achter de rug te hebben. De regering maakte woensdag bekend dat 97 procent van de patiënten is genezen. Ook zijn er de afgelopen week slechts twee nieuwe besmettingen vastgesteld.

De autoriteiten van de eilandstaat namen drastische maatregelen toen het virus er opdook in maart. Zo moesten onder meer scholen de deuren sluiten en is op grote schaal getest of mensen besmet waren.

IJsland heeft ruim 51.000 van de 360.000 inwoners getest op het virus. Dat is zo’n 14 procent van de bevolking. 1799 mensen bleken besmet te zijn en 10 patiënten zijn overleden. Er liggen nu nog drie mensen in het ziekenhuis.

„57 procent van de mensen die positief hebben getest op het virus, zaten al in quarantaine toen de diagnose werd gesteld”, zegt de regering in een verklaring. Dat zou laten zien dat de maatregelen die zijn genomen tegen verspreiding effectief waren.

De autoriteiten zeggen aangenaam verrast te zijn dat de epidemie zo snel in hevigheid is afgenomen. Ze benadrukken wel dat waakzaamheid is geboden om te voorkomen dat het virus opnieuw om zich heen kan grijpen. Sommige maatregelen blijven voorlopig van kracht.