Vrijspraak voor vermeend brein achter moord Slowaakse journalist

Een Slowaakse rechtbank heeft een invloedrijke zakenman vrijgesproken van de geruchtmakende moord op een onderzoeksjournalist. Het hof acht niet bewezen dat Marián Kočner en een medeverdachte opdracht hebben gegeven om de verslaggever te laten doodschieten.

Journalist Ján Kuciak en zijn verloofde zijn in 2018 omgebracht in hun huis. Dat leidde tot grote maatschappelijke onrust en het aftreden van premier Robert Fico. De dader, een oud-militair, kreeg later een gevangenisstraf van 23 jaar opgelegd voor de moorden. Een tussenpersoon moest 15 jaar de gevangenis in.

Aanklagers beschuldigden de rijke zakenman Kočner ervan opdracht te hebben gegeven voor de moord op de journalist. Hij wilde volgens justitie wraak nemen omdat Kuciak kritische berichten over hem had geschreven.

Kočner ontkende alle beschuldigingen. „Ik ben geen heilige, maar ook geen moordenaar”, zei hij tijdens zijn proces. „En ik ben zeker geen idioot die niet beseft waar de moord op een journalist toe zou leiden.”

Hoewel de zakenman niet schuldig is bevonden aan de moorden, moet hij wel een boete van 5000 euro betalen voor illegaal wapenbezit. Er was munitie aangetroffen in zijn huis. Kočner zit voorlopig nog wel in de gevangenis. Hij kreeg eerder dit jaar een celstraf van 19 jaar opgelegd vanwege een fraudezaak.