Vrijspraak gevraagd verdachte Decembermoorden

Aanklager Roy Elgin heeft woensdag bij de Surinaamse krijgsraad vrijspraak gevraagd voor gevangenisdirecteur Jimmy Stolk, die eveneens verdachte is in het strafproces rond de Decembermoorden. Volgens de auditeur-militair kon Stolk op 8 december 1982 niets anders doen dan een dienstbevel opvolgen en een van de latere slachtoffers ophalen.

Stolk, die destijds directeur was van de gevangenis Santo Boma in Paramaribo, kreeg de opdracht van sergeant Paul Bhagwandas om sergeant Jiwansingh Sheombar „voor verhoor” naar Fort Zeelandia te brengen. Sheombar werd kort daarna vermoord. Volgens Elgin had deze inmiddels overleden Bhagwandas de leiding van de moordpartij in Fort Zeelandia.

In zijn toelichting op de eis voor vrijspraak citeerde aanklager Elgin uit het eerder gehouden verhoor van Stolk. Deze heeft toen verklaard dat hij niet wist wat er zou gebeuren met de mensen die hij moest ophalen. Als hij dat wel had geweten, zou Stolk anders gehandeld hebben, aldus Elgin, die hiermee zijn eis voor vrijspraak motiveerde.

Eerder op de donderdag eiste Elgin twintig jaar cel tegen toenmalig legerleider en huidige president Desi Bouterse.