Vrijspraak Bibi „overwinning voor tolerantie”

De vrijspraak van de Pakistaanse christen Asia Bibi heeft buiten Pakistan geleid tot opgetogen reacties. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International spreekt over een „belangrijke uitspraak” en een „grote overwinning voor religieuze tolerantie in Pakistan”.

Bibi zat ongeveer acht jaar in de dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Het hooggerechtshof heeft nu haar vrijlating gelast, tot vreugde van geloofsgenoten in andere landen. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en SGP-voorman Kees van der Staaij lieten via Twitter weten blij te zijn met de uitspraak.

„Eindelijk vrijspraak voor Asia Bibi, dat is wonderlijk nieuws”, schrijft SGP-leider Kees van der Staaij op Twitter. „Tegelijk maken de gewelddadige protesten in Pakistan pijnlijk zichtbaar hoe groot de haat tegen christenen is. Stop de vervolging.”

Ook Amnesty vindt dat godslasteringswetten niet mogen worden ingezet om religieuze minderheden te vervolgen „De blasfemiewetten op basis waarvan Bibi en anderen zijn veroordeeld, moeten worden ingetrokken”, aldus de organisatie.