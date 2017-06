Vrijspraak agent die automobilist doodschoot

PAUL (ANP/RTR) - Een politieagent in de Amerikaanse staat Minnesota die vorig jaar een zwarte man met vijf kogels doodde tijdens een verkeerscontrole, is voor de rechtbank van alle aanklachten vrijgesproken. Het incident trok de aandacht door het filmpje dat de vriendin van de man live streamde op sociale media terwijl hij doodbloedde.

De agent zei dat hij voor zijn leven vreesde toen hij Philando Castile doodschoot. Hij dacht dat Castile een vuurwapen wilde pakken waarvan hij kort daarvoor had gezegd dat hij het bij zich had. Volgens de vriendin van Castile had hij de agent verteld dat hij een vuurwapen had, maar dat hij alleen maar zijn portefeuille met identiteitsbewijs uit zijn zak ging pakken.

Het Openbaar Ministerie stelde dat de agent zich niet kon beroepen op noodweer. Castile bleef beleefd en gedroeg zich niet bedreigend, zei het OM.

Twee dagen voor Castile was in Baton Rouge in Louisiana een andere zwarte man door een politieagent doodgeschoten. Toenmalig president Barack Obama zei dat de twee zaken geen op zichzelf staande incidenten waren, maar „symptomatisch voor de rassenongelijkheid in ons strafrechtsysteem”.