Vrijspraak én nieuwe arrestatiebevel voor Turkse zakenman

Enkele uren nadat een Turkse rechtbank hem had vrijgesproken in een zaak rond demonstraties in 2013, is een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Turkse zakenman en filantroop Osman Kavala. Ditmaal gaat het over de mislukte staatsgreep in Turkije in 2016.

Samen met acht andere verdachten werd Kavala vrijgesproken van het financieren van de antiregeringsprotesten. Die protesten ontstonden in de zomer van 2013 relatief klein in het Gezipark in Istanbul maar groeiden uit tot een grote golf van demonstraties in het hele land tegen de regering van Recep Tayyip Erdogan die toen nog premier was. Kavala en twee anderen hoorden eerder levenslang tegen zich eisen.

Kavala, een gerespecteerde figuur in intellectuele kringen in Turkije en in het buitenland, werd op 1 november 2017 in voorlopige hechtenis genomen. Hij is voorzitter van de stichting Anadolu Kultur (Anatolische cultuur), die tot doel heeft de verschillen binnen de Turkse samenleving te overbruggen door middel van cultuur en kunst. Zijn detentie kwam Turkije op kritiek te staan van onder meer westerse bondgenoten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in december dat Kavala direct moest worden vrijgelaten vanwege een gebrek aan een redelijk vermoeden dat hij een overtreding had begaan.

De nieuwe aanklacht tegen Kavala heeft betrekking op de mislukte coup in 2016. Wat de klacht inhoudt is niet bekend. Sinds de mislukte coup zijn tienduizenden mensen gearresteerd of hun baan verloren. Volgens Erdogan zit de de islamitische geestelijke Fethullah Gülen achter de couppoging.