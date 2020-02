Vrijspraak én arrestatiebevel Turkse zakenman

Enkele uren nadat een Turkse rechtbank hem had vrijgesproken in een zaak rond demonstraties in 2013, is dinsdag direct een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Turkse zakenman en filantroop Osman Kavala.

Ditmaal gaat het over de mislukte staatsgreep in Turkije in 2016. Samen met acht andere verdachten werd Kavala vrijgesproken van het financieren van de antiregeringsprotesten. Die protesten ontstonden in de zomer van 2013 relatief klein in het Gezipark in Istanbul, maar groeiden uit tot een grote golf van demonstraties in het hele land tegen de regering van Recep Tayyip Erdogan, die toen nog premier was. Kavala en twee anderen hoorden eerder levenslang tegen zich eisen.

Tientallen buitenlandse diplomaten woonden de uitspraak bij, omdat de zaak tegen Kavala vooral als een politiek proces werd beschouwd. Ondanks de vrijspraak, is die vrees niet weggenomen. De nieuwe aanklacht tegen Kavala heeft namelijk betrekking op de mislukte coup in 2016, hoewel de exacte inhoud niet bekend is.