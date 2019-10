‘Vrijlating zoon El Chapo spaarde levens’

Met de vrijlating van een zoon van de beruchte Mexicaans drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera werden levens gespaard. Dat zei de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador vrijdag.

Ovidio ‘El Ratón’(de muis) Guzmán López werd korte tijd door speciale eenheden vastgehouden in een huis in de Culiacán. Volgens Obrador gebeurde dat op basis van een arrestatiebevel en een uitleveringsverzoek. De arrestatie veroorzaakte een golf van geweld in de plaats. Ook was er een uitbraak van gevangenen. Gewapende bendeleden omsingelden daarop het huis en er ontstond een dreigende situatie.

„De functionarissen die de beslissing namen, deden dat goed”, constateerde Obrador. Hij reageerde daarmee op de kritiek dat de regering zwak had gereageerd door de zoon van El Chapo los te laten.

Vader Guzmán kreeg wereldwijde bekendheid na zijn ontsnappingen uit onder meer een van Mexico’s best beveiligde gevangenissen. De drugsbaron zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit in de Verenigde Staten, voor moord, drugssmokkel en witwassen. Van zijn beruchte bende, het kartel van Sinaloa, is volgens waarnemers nog slechts een van de drie oorspronkelijke leiders actief, de 71-jarige Ismael Zambada García. Hij staat nog steeds aan de leiding. Maar na een interne machtsstrijd zijn de zonen van El Chapo, de Chapitos, boven komen drijven als machtige figuren binnen het Sinaloakartel.