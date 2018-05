„Vrijlating Amerikanen door Noord-Korea op komst”

De vrijlating van drie Amerikaanse staatsburgers die vastzitten in Noord-Korea is „op komst”. Dat meldt CNN op basis van een bron die betrokken is bij de onderhandelingen.

De Noord-Koreanen zouden twee maanden geleden besloten hebben om de Amerikanen vrij te laten. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken zou de vrijlating hebben voorgesteld tijdens zijn bezoek aan Zweden in maart.

De voormalig gezant voor Noord-Korea van de VS, Joseph Yun, riep het regime in Noord-Korea eerder al op een positief signaal af te geven door de drie Amerikaanse gevangenen vrij te laten in de aanloop naar de top tussen Noord-Korea en de VS.

De drie Amerikanen waar het om gaat zijn zakenman en zendeling Kim Dong-chul en Kim Sang-dok en Kim Hak-song, die beiden aan de universiteit in Pyongyang werkten.