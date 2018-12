Vrijheid voor zeldzame witte orang oetan

De vermoedelijk enige witte orang oetan ter wereld, wordt op Borneo in het wild uitgezet. Het ongeveer 7-jaar oude dier was vorig jaar ontdekt in een afgelegen dorp.

Alba was verwaarloosd en opgesloten in een kleine houten kooi. Het extreem zeldzame dier werd naar een opvang op Borneo gebracht waar het kon aansterken. De deskundigen vinden het nu tijd dat het dier weer in vrijheid kan leven.

Alba wordt daarom deze week losgelaten in het nationale park Bukit Baka Bukit Raya op het Indonesische deel van Borneo.