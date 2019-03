Vrijheid op het Russische internet in het geding

Het Russische parlement nam vorige maand een wet aan die het internet moet „beschermen” tegen buitenlandse invloeden. De oppositie ziet echter de vrijheid op het internet ingeperkt worden. Afgelopen zondag gingen duizenden ontevreden burgers de straat op.

Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken telde zo’n 6000 demonstranten. De oppositie denkt dat zo’n 15.000 demonstranten de straat op gingen in de Russische hoofdstad.

Onder hen was Michaïl Svetov, nieuwkomer in de Moskouse oppositie. Svetov studeerde in Engeland en werkte een tijdlang in Japan. In 2016 keerde hij terug naar Moskou. Juist op het internet is Svetov populair: meer dan 100.000 Russen luisteren steevast naar zijn, voor sommige opruiende, youtube-video’s. Hij sprak zondag de demonstranten toe. „Ze slopen niet alleen het internet. Ze slopen ook ons,” zei hij.

Mensen met Russische vlaggen en borden met anti-Poetin leuzen achter hem stonden bij zijn woorden te applaudiseren. Op Svetovs youtube-account is hij wat rustiger en legt uit waarom hij zich zorgen maakt. „Onderdeel van de wet is dat men het kan gebruiken tegen extremisme. En dat kan betekenen dat veel oppositieleden in de gevangenis kunnen belanden”, zegt hij daar.

„Elke keer als buitenlanders aan mij vragen wat er goed gaat in Rusland, dan zeg ik altijd dat in Rusland het internet goed is,” zegt Svetov. „Maar het is heel eng om met deze wet in het achterhoofd na te denken over de toestand over vijf jaar.”

De Russische overheid wil graag dat het internet in Rusland vrij kan werken zonder externe servers, en daarmee invloed van het buitenland. Als het lukt kan Rusland zich voor bijna 100 procent beschermen tegen cyberaanvallen van het buitenland. Bovendien heeft Rusland in tijden van geopolitieke crises geen zorgen over maatregelen die het buitenland zou kunnen nemen tegen het Russische internet.

Maar burgers maken zich zorgen dat het Kremlin deze maatregel ook tegen haar eigen volk kan gebruiken. Er wordt inmiddels gesproken over het nieuwe IJzeren Gordijn, waarachter censuur de werkelijkheid van de dag kan worden.

Svetov is bang dat Rusland met de wet de kant op gaat van de Great Chinese Firewall. Toch ziet het er niet naar uit dat internetgebruikers binnenkort op grote problemen zullen stuiten. De Russische overheid heeft 25 miljoen euro uitgestrokken voor het project, maar er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar de oplossingen. Binnenkort zal er een test plaatsvinden waarbij de Russen het internet afsluiten van de rest van de wereld. Veel internetaanbieders maken zich zorgen en vrezen technische storingen. Het is nog niet duidelijk wanneer de test zal plaatsvinden, maar waarschijnlijk vóór 1 april.