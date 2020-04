Vrijgelaten verdachten in zaak-Pearl weer vastgezet

Vier mannen die in Pakistan zijn vrijgesproken van het ontvoeren en doden van journalist Daniel Pearl, zijn opnieuw gearresteerd en zitten in de gevangenis. Daar moeten ze het hoger beroep afwachten dat tegen hun vrijlating is aangetekend bij het hooggerechtshof, meldt het Pakistaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Donderdag ontstond internationale ophef toen een Pakistaanse rechter de doodstraf van hoofddader Ahmed Omar Saeed Sheikh omzette in een lichtere straf, waardoor zijn vrijlating direct in zicht kwam. Dat gold ook voor de levenslange straffen van drie mededaders. De vier zitten nu weer vast, in elk geval voor een periode van drie maanden.

De Amerikaan Pearl werkte voor The Wall Street Journal aan een verhaal over islamistische militanten, toen hij begin 2002 in Karachi werd ontvoerd. Een maand later werd bij het Amerikaanse consulaat in die stad een video bezorgd waar te zien was hoe Pearl werd onthoofd. De moord op de toen 38-jarige journalist leidde wereldwijd tot walging en afkeuring. De autoriteiten arresteerden Omar Sheikh nog datzelfde jaar.