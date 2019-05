Vrijgelaten Gölge mag Turkije niet verlaten

De Amerikaans-Turkse NASA-wetenschapper Serkan Gölge mag na zijn vrijlating Turkije niet verlaten. Hoewel hij vrijdag zijn paspoort terugkreeg, moet hij zich vier keer per week bij de politie melden, zei hij tegen het Duitse persbureau DPA.

De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag nog dat Gölge spoedig naar huis zal terugkeren. Zijn opsluiting had de betrekkingen tussen Ankara en Washington ernstig onder druk gezet.

Gölge (40) werd woensdagavond na bijna drie jaar vrijgelaten uit de gevangenis in de provincie Hatay. Hij was in 2016 tijdens een familiebezoek gearresteerd op beschuldiging van terrorisme en daarna veroordeeld tot zevenenhalf jaar gevangenisstraf. Vrijdag vertelde hij dat hij was vrijgelaten uit de gevangenis zonder zijn telefoon of andere bezittingen. Hij moest op blote voeten naar het dichtstbijzijnde dorp lopen om zijn familie te bellen.

De Turkse minister van Justitie Abdülhamit Gül zei vrijdag in een interview met het staatspersbureau Anadolu dat Gölge na een rechtszitting voorwaardelijk was vrijgelaten. Hij vergeleek Gölges status met huisarrest. Gül lijkt daarmee te willen ontkennen dat de vrijlating van de prominente gevangene een politieke zet is om de VS tevreden te stellen.

Gölge zei dat hij wil terugkeren naar de VS en zijn werk bij NASA wil hervatten. Gölge zei ook dat hij Turkije voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat dagen om een schadevergoeding te eisen. "Alle beschuldigingen tegen mij zijn vals. Ik wil alleen gerechtigheid".