Vrijgelaten Brit vrij aangekomen in Londen

De 31-jarige Brit Matthew Hedges is aangekomen in Groot-Brittannië. Hij landde dinsdagochtend op het Londense vliegveld Heathrow. De wetenschapper werd vorige week in de Verenigde Arabische Emiraten veroordeeld tot levenslang wegens spionage maar kreeg maandag gratie.

De VAE hadden de vrijlating van Hedges aangekondigd, kort na het tonen van een video waarop de Brit leek toe te geven dat hij heeft gespioneerd voor de Britse inlichtingendienst MI6. Groot-Brittannië heeft ontkend dat hij een spion is en heeft zijn vrijlating verwelkomd. Eerder dreigde Londen met maatregelen als de academicus niet vrij zou komen.

Hedges is verbonden aan de universiteit van Durham. Hij was naar de Emiraten gereisd voor onderzoek naar de effecten van de Arabische Lente, een reeks van opstanden in de Arabische wereld, op het buitenlandbeleid van het land. Zes maanden geleden werd hij op het vliegveld van Dubai gearresteerd toen hij het land wilde verlaten.