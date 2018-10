Vrije Kiezers-partij praat ook met AfD

De partij Vrije Kiezers wil in het Beierse parlement ook constructief samenwerken met de uiterst rechtse Alternative für Deutschland (AfD). „Ik praat met elke partij”, zei partijleider en fractievoorzitter Hubert Aiwanger in München.

Zijn doel is een basis-overeenstemming onder alle volksvertegenwoordigers voor de toonzetting in de omgang tussen regering en oppositie in het algemeen en met de AfD in het bijzonder. Aiwanger benadrukte dat hij desnoods AfD-afgevaardigden onder vier ogen erop zal aanspreken als zij van het pad afdwalen.

CSU-premier Markus Söder zocht in de verkiezingscampagne de harde confrontatie met de AfD. Die keus kan gevolgen hebben voor de coalitievorming in de Zuid-Duitse deelstaat. De CSU verloor haar meerderheid en de Vrije Kiezers zijn een logischer partner dan de Groenen, de andere winnaar van de stembusgang. De verkenningen beginnen woensdag.