Vrije Kiezers leveren drie Beierse ministers

„Zolang de SGP artikel 36 van de NGB en de daarmee samenhangende onderdelen in het program van beginselen handhaaft, is er sprake van een principiële strijdigheid met de beginselen van de rechtsstaat.” Foto: fractieleider Van der Staaij spreekt op de SGP-partijdag in april 2018 in Nieuwegein. beeld ANP, Lex van Lieshout