Vrijdenkers zitten goed in Nederland

Atheïsten en libertijnen (vrijdenkers) zijn het best af in Nederland, België of Taiwan. Daar lopen ze het minste risico te worden gediscrimineerd om hun gedachtegoed. De drie landen delen de eerste plaats op de ‘Freedom of Thought’-ranglijst van 2018 die het Internationaal Humanistisch en Ethisch Verbond (IHEU) bij de VN in New York heeft gepresenteerd. Ze scoren optimaal in alle vier categorieën die de organisatie beoordeelt op de mate van vrijheid en gelijkheid.

De IHEU geeft rapportcijfers (strafpunten) op het gebied van ‘grondwet en overheid’, ‘onderwijs en kinderrechten’,‘familie, samenleving en rechtspraak’ en ‘vrijheid van meningsuiting’. Niet-gelovigen kunnen Saudi-Arabië maar beter mijden. Het soennitisch koninkrijk staat helemaal onderaan de ranking, 196e, nog ruim achter Iran en Afghanistan. In de top 10 staan onder meer Frankrijk, Japan, Noorwegen en de Verenigde Staten.