Vrij Syrisch Leger ‘slaat met ijzeren vuist toe’

Een door Turkije gesteunde Syrische rebellengroep, het Vrij Syrisch Leger of Nationaal Leger, heeft aangekondigd meedogenloos „en met ijzeren vuist” tegen Koerdische milities in het noordoosten van het land te zullen vechten. Volgens de groep hebben de Koerden hun geen andere keuze gelaten dan ten strijde te trekken. De aankondiging volgt op het begin van een grote Turkse militaire operatie tegen Koerdische milities langs de grens in Syrië.

President Erdogan zei dat de operatie Vredesbron in gang is gezet. Het is volgens hem een operatie gericht tegen Koerdische terroristen. Er zijn voor zover bekend nog geen troepen de grens over gestoken, maar de luchtaanvallen op de plaats Ras al-Ain hebben talrijke burgers op de vlucht doen slaan volgens waarnemers.

In de Syrische burgeroorlog hebben Koerdische milities zich met vooral Amerikaanse steun meester gemaakt van bijna heel Syrië op de linkeroever van de rivier de Eufraat, vaak ten koste van andere bevolkingsgroepen. Het Nationaal Leger bestaat voornamelijk uit Arabische en Turkmeense Syriërs die nu met Turkse steun hopen de Koerden terug te dringen.