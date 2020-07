Vriendin van zoon Trump besmet met coronavirus

Kimberly Guilfoyle, de vriendin van Don Trump is besmet met het coronavirus. Dat meldt de New York Times. Guilfoyle speelt een belangrijke rol in het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze is belast met fondsenwerving om de verkiezingscampagne van de president te financieren.

De zoon van de president testte negatief op het virus. Het stel zou aanvankelijk de president vergezellen naar Mount Rushmore waar Trump onafhankelijkheidsdag viert, maar keerde terug naar huis. Voor zover bekend hebben de twee vrijdag geen contact gehad met de president.