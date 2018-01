Vriendin UKIP-leider weg na racistische mail

De leider van de eurosceptische United Kingdom Independent Party (UKIP), de 54-jarige ex-militair Henry Bolton, komt met zijn nieuwe vlam Jo Marney in steeds grotere problemen.

De 25-jarige Marney is volgens Britse media dit weekeinde door de UKIP als lid geschorst, nadat ze racistische mails over Meghan Markle, de toekomstige vrouw van prins Harry, had verstuurd. Ze noemde Markle een zwarte Amerikaanse die het Britse koninklijk huis besmeurt. Marney verklapte ook dat ze nooit met negers naar bed zou gaan omdat die lelijk zijn.

Maar dat is niet het enige waar de UKIP mee zit. Het feit dat Bolton haar pas kort voor de kerst leerde kennen en vrijwel onmiddellijk zijn 42-jarige vrouw en twee jonge kinderen verliet, valt volgens partijvoorzitter Paul Oakden waarschijnlijk ook niet goed bij ‘grassroot members’. Als de UKIP komende week besluit afscheid te nemen van Bolton, dan moet de partij zijn vijfde leider in anderhalf jaar tijd kiezen. Bolton werd in september partijleider.

De partij bestaat sinds 1993 . De UKIP werd onder Nigel Farage een belangrijke drijfveer tot het referendum in 2016 over het lidmaatschap van de EU.