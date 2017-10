Vriendin schutter Las Vegas: Ik wist van niets

Marilou Danley, de vriendin van Stephen Paddock, de man die zondag de bloedige aanslag in Las Vegas pleegde, heeft tegen de politie gezegd dat ze „niets afwist” van de plannen van Paddock een bloedbad aan te richten bij een concert in de gokstad. „Ik heb een schoon geweten. Ik ken Stephen alleen als een rustige en zorgzame man”, zei ze tegen haar verhoorders.

„Hij heeft nooit iets tegen me gezegd of iets gedaan waarvan ik kon afleiden dat hij zoiets verschrikkelijks van plan was als hij nu heeft gedaan”, zo vertelde Danley tegen de inlichtingendienst FBI. De dienst heeft op dit moment geen medeplichtigen van de schietpartij op het oog.

De vrouw (62), een Australische met Filipijnse wortels die in de VS woont, keerde vrijwillig terug van een familiebezoek in de Filipijnen om te worden verhoord door de Amerikaanse politie. Ze wordt door de Amerikaanse Justitie niet gezien als medeplichtige, maar wel als iemand die mogelijk belangrijke informatie over de zaak heeft.

De 64-jarige gepensioneerde accountant en vastgoedhandelaar schoot met automatische geweren 58 festivalgangers dood en verwondde meer dan vijfhonderd mensen. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord.

De Amerikaanse president Donald Trump had eerder woensdag een onderhoud met overlevenden van de schietpartij en hen uitgenodigd te zijner tijd naar het Witte Huis te komen. Bij zijn bezoek aan een ziekenhuis prees Trump de moed van slachtoffers die ondanks hun eigen verwondingen toch eerst anderen hielpen.