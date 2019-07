Vriendin Johnson mag mee naar Downing Street

De nieuwe Britse premier Boris Johnson neemt maandag formeel zijn intrek in zijn ambtswoning in Downing Street. Hij krijgt daar gezelschap van zijn vriendin Carrie Symonds, bevestigde een woordvoerster van de premier.

Symonds stond vorige week nog met medewerkers toe te kijken toen haar partner voor het eerst als premier door de beroemde zwarte deur stapte. Johnson was de eerste nieuwe minister-president in tientallen jaren die daarbij geen huwelijkspartner aan zijn zijde had.

Zijn vriendin, voorheen de communicatiechef van zijn Conservatieve Partij, komt wel bij hem wonen in 10 Downing Street. „De premier neemt vandaag officieel zijn intrek en ja, zijn partner gaat daar ook wonen”, zei de woordvoerster, die verder niet in detail wilde treden.

Johnson (55) was een kwart eeuw getrouwd met Marina Wheeler. Die relatie liep vorig jaar stuk. Het is onduidelijk of de scheiding al rond is.

De nieuwe premier heeft de komende tijd zijn handen vol. Er zijn nog 94 dagen te gaan tot de brexitdeadline op 31 oktober. Johnson heeft duidelijk gemaakt geen verder uitstel van de brexit te willen en zijn land desnoods zonder deal uit de EU te willen halen.

De conservatieve leider zou graag om de tafel willen met andere Europese leiders, maar alleen als die alsnog opnieuw willen onderhandelen over de brexitdeal. „Hij wil niet alleen te horen krijgen dat de EU de scheidingsdeal met geen mogelijkheid kan openbreken”, aldus zijn woordvoerster.

Johnson heeft ondertussen ook vaart gezet achter de voorbereidingen voor een brexit zonder deal. Hij heeft een speciaal comité in het leven geroepen om zich daarmee bezig te houden. Ook komt er een grote voorlichtingscampagne om de bevolking en het bedrijfsleven klaar te stomen.