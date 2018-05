Vriend messentrekker Parijs blijft vastzitten

De vriend van Khamzat Azimov, die zaterdag in Parijs mensen op straat aanviel met een mes en een slachtoffer doodstak, blijft volgens de krant Le Parisien in voorlopige hechtenis. De 20-jarige Abdoul Hakim A. werd opgepakt in Straatsburg, waar de dader ook verscheidene jaren woonde met zijn familie.

Justitie denkt dat A. meer kan vertellen over de achtergrond van de aanslag die als terreurdaad wordt behandeld en wil hem in elk geval tot donderdag kunnen verhoren; onder meer over het religieuze huwelijk van Azimov met een geradicaliseerde Française die naar Syrië wilde.

De politie schoot de messentrekker, die ook nog vier passanten verwondde, dood. Zijn ouders, die zondag werden aangehouden voor ondervraging, zijn dinsdag vrijgelaten,