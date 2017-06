Vriend geeft memo’s van Comey aan FBI

De vriend aan wie voormalig FBI-directeur James Comey geschreven verslagen van zijn gesprekken met president Donald Trump had gegeven, heeft besloten die aan de FBI te overhandigen. Daniel Richman, professor op de Columbia Law School, bevestigde dat dinsdag aan NBC News.

Comey besloot onder meer op basis van ‘een onderbuikgevoel’ om geschreven verslagen bij te houden van zijn gesprekken met Trump. Hij vermoedde dat hij dergelijke verslagen nodig zou hebben om de FBI te beschermen. Comey erkende tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat dat hij een vriend had gevraagd door hem opgetekende informatie over de gesprekken met Trump te delen met de pers. „Ik dacht: dat zal leiden tot de benoeming van een speciale aanklager.”